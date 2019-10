Barcelona tem novo dia de protesto por independência da Catalunha

Manifestantes favoráveis à independência da Catalunha deram início neste sábado (19) ao 6º dia seguido de protestos em Barcelona. As primeiras imagens do ato já mostravam cenas de confronto entre polícia e manifestantes.

O grupo independentista de extrema-esquerda Arran convocou a nova manifestação na praça Urquinaona de Barcelona, epicentro dos distúrbios de sexta-feira (18). A convocação foi feita após eles denunciarem a ação das forças de segurança, que realizaram 83 detenções. Desde cedo o policiamento foi reforçado para evitar confusão.

Os manifestantes apoiam a independência da Catalunha e protestam contra a condenação de nove líderes do movimento pró-independência da região. Apesar de a situação parecer estar mais sob controle neste sábado, a Guarda Urbana de Barcelona orientou que os comerciantes da área próxima aos protestos não abram as portas.

Sem diálogo

Ainda neste sábado, o governo espanhol rechaçou pedidos do chefe regional pró-independência da Catalunha por conversas sobre a onda de violência gerada pela prisão de líderes separatistas.

Barcelona teve sua pior noite de distúrbios em décadas, na sexta-feira, com jovens mascarados bloqueando ruas com latas de lixo em chamas e pedras arremessadas contra forças de segurança, que responderam com granadas de fumaça e gás lacrimogêneo.

O presidente da Catalunha, Quim Torra, afirmou que a violência não reflete a natureza pacífica do tradicional movimento pela independência da Catalunha e pediu discussões com Madri. O primeiro-ministro Pedro Sánchez disse que Torra precisa, primeiro, condenar inequivocamente as perturbações.