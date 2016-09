Barcelona vence Borussia Mönchengladbach de virada pela Liga dos Campeões

O Barcelona superou o Borussia Mönchengladbach por 2 a 1, de virada, nesta quarta-feira (28), em jogo válido pela segunda rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões da Europa.

Os alemães inauguraram o escore com Thorgan Hazard aos 33 minutos da etapa inicial. Aos 20min do segundo tempo, Neymar cruzou para Arda Turan igualar a partida na casa dos germânicos. Piqué, aos 28min, pegou rebote na área e virou para o Barça.

Messi, lesionado, não esteve em ação.

Pelo mesmo grupo, Celtic e Manchester City empataram por 3 a 3, na casa dos primeiros. A equipe inglesa, treinada por Pep Guardiola, perdeu os 100% de aproveitamento.

Os catalães lideram o Grupo C, com seis pontos. O Manchester soma quatro e ocupa o segundo posto. O terceiro é o Celtic, com um. O Borussia é o lanterna da chave, sem pontuação.

Outros resultados

Ludogorets Razgrad 1×3 PSG

Arsenal 2×0 Basel

Besiktas 1×1 Dynamo Kiev

Napoli 4×2 Benfica

Atlético de Madrid 1×0 Bayern de Munique

Rostov 2×2 PSV

