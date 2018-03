Com o habitual brilho de Messi, o Barcelona fez 3 a 0 no Chelsea, no Camp Nou, e está nas quartas de final da Liga dos Campeões. O argentino fez dois gols e chegou à marca de cem na história da competição. O Barça se junta a Real Madrid, Sevilla, Liverpool, Manchester City, Juventus, Roma e Bayern de Munique nas quartas.

Deixe seu comentário: