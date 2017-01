Barcelona veta ida de Messi e outros jogadores à cerimônia da Fifa

Um dos três candidatos ao prêmio de melhor jogador do mundo da Fifa, cujo vencedor foi Cristiano Ronaldo, o argentino Lionel Messi não compareceu ao evento, em Zurique, na Suíça.

A justificativa oficial é de que ele ficou concentrado com o elenco Barcelona e, por decisão do clube, apenas dirigentes viajaram para representar o time catalão na cerimônia. “Com o objetivo de priorizar os preparativos para o jogo de quarta-feira contra o Athletic Club, o FC Barcelona decidiu que os jogadores reconhecidos no prêmio ‘The best’ da Fifa, não viajarão para a cerimônia”, diz em um comunicado.

