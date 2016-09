Barco C’est la vie é hexacampeão do Circuito Conesul

O barco C’est la vie, do Veleiros do Sul, venceu na classe ORC Internacional do Circuito Conesul de Vela de Oceano e agora ostenta o título de hexacampeão da disputa (2004, 2011, 2012, 2014, 2015 e 2016). A embarcação do comandante Henrique Dias chegou em primeiro em três regatas e em segundo em outras duas. A vitória foi mais significativa por ter ganho também o 45º Troféu Seival e se tornado pentacampeão da regata longa de 68.5 milhas de distância. A tripulação do C’est la vie é composta ainda por Vilnei Goldmeier, Marília Bassoa, Alexis Knebel, Frederico Sidou e Isaak Radin.

Na classe Bra RGS, o título também ficou com um jovem comandante, Lucas Mazim, de 23 anos, do Clube dos Jangadeiros, que estreou no leme do Abaquar no Circuito. Ele também foi o vencedor da Regata Farroupilha, de percurso longo da classe, na distância de 50 milhas.

Na classe Microtoner 19, o campeão do Circuito Conesul foi o Batucada, de José Eduardo Araújo (SAVA) e em vice ficou o 14 Bis, de Humberto Blattner (SAVA).

O 25º Circuito Conesul terminou na terça-feira (20). A competição teve a organização do Veleiros do Sul e a participação de 25 barcos dos clubes de Porto Alegre: Veleiros do Sul, Clube dos Jangadeiros, Iate Clube Guaíba e SAVA e do Iate Clube Saldanha da Gama, de Pelotas.

