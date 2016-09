Barco C’est la vie VI foi o vencedor do Troféu Seival de Vela de Oceano

O barco C’est la vie VI, comandado por Henrique Dias, do Veleiros do Sul, foi o vencedor do 46º Troféu Seival e se tornou pentacampeão (2005, 2010, 2012, 2014 e 2016) da mais tradicional regata da classe oceano gaúcha. Em segundo lugar ficou o barco Hobart, de Airton Schneider, do Clube dos Jangadeiros. As disputam se encerraram neste domingo (18) nas águas do Guaíba.

Na classe Bico de Proa do Troféu Seival, o campeão foi o barco San Chico, de Francisco Freitas (CDJ).

Na 27ª Regata Farroupilha para barcos da BRA-RGS, com percurso de 50 milhas de distância, a vitória foi do Abaquar, de Lucas Mazim (CDJ), e em segundo ficou o Taz, de Augusto Moreira (VDS).

Na classe Microtoner, o vencedor foi o Batucada, de José Eduardo Araújo (SAVA).

O 25º Circuito Conesul termina no feriado de terça (20) com a disputa das duas últimas regatas de barlasota a partir das 13 horas. A competição conta com a participação de 25 barcos dos clubes de Porto Alegre: Veleiros do Sul, Clube dos Jangadeiros, Iate Clube Guaíba e SAVA e do Iate Clube Saldanha da Gama, Pelotas.

