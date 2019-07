Barco Cisne Branco leva passageiros para a Oktoberfest em Santa Cruz

Para quem tem planos de visitar a Oktoberfest este ano em Santa Cruz, a festividade virá com novidades. O Barco Cisne Branco vai levar passageiros até a festa. A embarcação vai sair de Porto Alegre no dia 19 de outubro, mas para garantir um preço especial, você tem até essa sexta-feira (05).

Os pacotes para a viagem que vai unir os dois meios de transporte, barco e ônibus já estão disponíveis nos pontos de venda do Barco Cisne Branco no Shopping João Pessoa, no terceiro andar, Lindóia Shopping, no térreo e também no Cais do Porto, no armazém B3. O valor pode ser parcelado em até 3 vezes de R$ 322,00 ou à vista R$ 869,00.

A parte mais esperada do passeio é quando a navegação passa por Santo Amaro do Sul, visitando a barragem Eclusada de Amarópolis que foi concluída em 1974. Após a chegada em Santo Amaro do Sul, as pessoas seguem para Santa Cruz de ônibus.

Além do deslocamento até o local da festa, o pacote engloba também café da manhã no Hotel Charrua, visitas programadas, almoço e lanche a bordo do Barco e jantar e almoço na cidade.

