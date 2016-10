Barco Cisne Branco tem programação especial para a Feira do Livro

O Cisne Branco terá programação especial para a 62ª Feira do Livro de Porto Alegre. Almoço a bordo, Tesouros Naufragados e Contação de Histórias são algumas das atrações para o período – de 28 de outubro a 15 de novembro – no período em que se realiza o maior evento literário a céu aberto da América Latina. Durante a Feira, os passeios serão realizados às 9h, 10h30, 13h30, 15h, 16h30 e 18h. Neste período o embarque será realizado no Portão Central do Cais com acesso pelo armazém B.

No período da Feira do Livro o barco oferecerá diariamente uma nova opção para o almoço – do meio-dia à 13h30min – refeições a partir de 25 reais. São cardápios diferenciados para cada dia da semana, uma sugestão do chefe para o seu almoço a bordo. Outra atração é o cantinho Tesouros Naufragados. Nesse espaço estarão expostos alguns dos objetos recuperados no período em que a embarcação foi resgatada após adernar no Guaíba.

Para o dia 12 de novembro o Banco de Livros em conjunto com o Projeto de Extensão da UFRGS/IFRGS estará realizando duas ações de contação de histórias (às 15h e 16h30min) durante os passeios do Cisne Branco. Serão 3 contadores e 3 arautos para a recepção e interação do público.

Para os finais de tarde e no horário noturno a programação continua animada. O já tradicional Happy Hour (18h às 20h) terá todos os sábados e domingos atração cultural. Já para o horário noturno (21h), o Cisne Branco retoma o passeio “As Luzes da Cidade” – das 21h as 02h – que inclui coquetel com navegação e danceteria.

