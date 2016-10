Barco Cisne Branco trás grupo de choro para os happy hours de domingo

Trazendo novidades desde a reinauguração, o Barco Cisne agora diversifica também a programação do happy hour de domingo com a apresentação do grupo de choro “Naquele Tempo”. A banda que toca o chorinho, um dos mais tradicionais gêneros da Música Popular Brasileira (MPB), foi criada com o objetivo de difundir o choro na cidade de Porto Alegre.

Neste ano o “Naquele Tempo” lançou o CD “De Todos” com músicas de compositores do Sul que trabalham com o gênero. O grupo é composto por Luiz Machado (violão), Augusto Britto (bandolim), Paulo Carvalho (cavaquinho), Thayan Martins (pandeiro), Maicon Ouriques (percussão) e Fábio Azevedo (cavaquinho).

O Cisne Branco fica atracado no armazém B3 do Cais do Porto – Av. Mauá, 1050. Os ingressos custam R$ 30,00 e não haverá cobrança de couvert artístico. A embarcação oferece serviço de bar e garçons durante todos os passeios.

