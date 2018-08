Um grupo de banhistas que estava na praia La Barrosa, em Chiclana de la Frontera, no Sul da Espanha, foi surpreendido no domingo (26) por um barco com dezenas de imigrantes abordo, sendo a maioria menores de idade. De acordo com o jornal “El País”, após desembarcarem, os imigrantes saíram do mar correndo para uma parede de rochas.

