Barco do TRE afunda na Zona Rural de Macapá

O Tribunal Regional Eleitoral do Amapá informou na tarde deste domingo (30) que afundou durante a manhã a embarcação “Deus nos Guie II”, alugada para levar servidores para a comunidade Ipixuna Miranda, na Zona Rural de Macapá.

O barco encontrava-se ancorado. A equipe a serviço da Justiça Eleitoral estava em terra no momento do acidente e o equipamento para a votação foi salvo a tempo, não causando nenhum problema nos locais de votação em Carapanatuba, São Raimundo e Ipixuna Miranda, atendidos pela embarcação. Segundo o diretor geral do TRE, Veridiano Colares, a suspeita é de que o barco tenha afundado em decorrência da maré alta, que fez a água inundá-lo.

O Tribunal Regional Eleitoral informou que uma embarcação saiu de Macapá para transportar os equipamentos e servidores no retorno para a sede do município após término da votação. (AG)

