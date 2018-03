Barco fantasma aparece em São Paulo, vira mistério e acaba saqueado

A Capitania não informou se abrirá inquérito para apurar a procedência do barco. A Prefeitura de Guarujá disse que estava ciente da ocorrência, mas que esperava as ações da autoridade marítima para evitar eventual dano ambiental ao mar ou outros incidentes em razão do risco de colisões.

Outro caso

Um grupo de cinco amigos que realizava um percurso de caiaque no litoral da Grande Florianópolis passou por apuros na manhã desse domingo, próximo ao Sul da Ilha. Após partir da praia de Ganchos de Fora, em Governador Celso Ramos, o grupo de gaúchos seguia no sentido Sul e precisou da ajuda do helicóptero Arcanjo 01, do Corpo de Bombeiros, quando os caiaques em que estavam ficaram à deriva. O motivo foi o forte vento que soprava no sentido Norte, que dificultou a atividade marítima.

De acordo com o capitão Felipe Gelain, comandante de operações da aeronave, os bombeiros foram chamados para atender a ocorrência às 10h15min. Enquanto o Arcanjo se deslocava, foi informado que o grupo já estava a salvo e havia conseguido se abrigar na Ilha do Papagaio, em Palhoça. “O primeiro que chegou ligou e pediu ajuda”, informou Gelain. “Chegamos ao local às 10h24min e constatamos que quatro deles já estavam na ilha, mas um ainda estava bem distante da praia, a cerca de 1 km”, explicou.

Um dos tripulantes do Arcanjo mergulhou próximo ao homem que ainda estava à deriva e constatou que ele estava bem, porém muito cansado e com dificuldade para chegar à praia. Além de resgatá-lo, os bombeiros realizaram o reboque do caiaque com a ajuda de um jet ski. O atendimento da ocorrência durou cerca de uma hora.