Barco pega fogo na costa da Califórnia; 30 estão desaparecidos

Uma embarcação com 39 pessoas a bordo pegou fogo em alto mar próximo à ilha de Santa Cruz, na Califórnia (EUA), nesta segunda-feira (02). De acordo com a Guarda Costeira de Los Angeles em Long Beach, cinco pessoas foram resgatadas, 30 estão desaparecidas e oito corpos foram encontrados – quatro deles estavam no fundo do mar, em um local próximo ao barco.

Em entrevista aos canais americanos de televisão, a comandante Monica Rochester informou que os cinco resgatados eram membros da tripulação que estavam acordados e pularam na água. Os demais, que estão desaparecidos ou tiveram seus corpos encontrados, estavam dormindo no convés.

“Isso aconteceu rápido o suficiente para que muitas pessoas não pudessem sair”, afirmou Matthew Kroll, comandante da Guarda Costeira dos EUA. A causa do incêndio ainda não foi determinada.

Dos sobreviventes localizados até agora, ao menos um sofreu ferimentos leves, informou a Guarda Costeira. O chamado de socorro foi recebido pelas autoridades durante a madrugada de segunda-feira, por volta das 3h15min (7h15min no horário de Brasília).

As equipes envolvidas no resgate estavam combatendo o incêndio quando o barco afundou cerca de 20 jardas (18 metros) na água. ​ O Conception, embarcação de 23 metros de altura, partiu no sábado (31) para um cruzeiro de três dias e estava programado para voltar nesta segunda, segundo a CNN.

A democrata Julia Brownley, representante do 26º distrito congressional da Califórnia – que também presta socorro –, classificou o acidente como “devastador e trágico”. “Ainda estamos esperançosos de que haja alguns sobreviventes”, disse Brownley. De acordo com a comandante Monica Rochester, o Concepcion estava em “total conformidade” com as regulações vigentes.

Outro caso no Brasil

O Corpo de Bombeiros está em busca de um pescador desaparecido após um barco de pesca ficar à deriva na madrugada de domingo (01), nas Ilhas Cagarras. Os destroços da embarcação estão chegando à Praia de Itaipu, na Região Oceânica de Niterói.

De acordo com os bombeiros, o naufrágio teria ocorrido por volta das 3h de domingo e as buscas tiveram início às 10h24. Militares dos quartéis de Botafogo e Copacabana estão auxiliando nas buscas com ajuda de um helicóptero e jet-ski. Segundo informações dos bombeiros, um dos pescadores conseguiu nadar até o Leblon e acionou o 3º Grupamento Marítimo.