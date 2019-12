Porto Alegre Barcos turísticos promovem Réveillon no Guaíba

Por Redação O Sul | 27 de dezembro de 2019

Cinco barcos terão programação especial para o Ano Novo Foto: Jefferson Bernardes/PMPA Cinco barcos terão programação especial para o Ano Novo (Foto: Jefferson Bernardes/ PMPA) Foto: Jefferson Bernardes/PMPA

Neste ano, os porto-alegrenses poderão curtir o já tradicional Réveillon da cidade a bordo das cinco embarcações turísticas autorizadas pela prefeitura a circular no Guaíba, em Porto Alegre.

Com uma programação especial, os tripulantes acompanharão a chegada de 2020 com uma vista privilegiada das atrações na Orla Moacyr Scliar – que incluem um espetáculo pirotécnico de cerca de dez minutos.

Com grande procura, apenas dois barcos ainda têm ingressos disponíveis. O embarque no Porto Alegre 10 e no Noiva do Caí II pode ser garantido por R$ 80 pelo telefone (51) 3109-2312. No Bela Catarina, Cisne Branco e BarCo, todos os lugares já estão reservados.

A celebração varia de acordo com a programação das embarcações, mas em geral inclui bebidas, opções de gastronomia, DJs e shows, com início entre 21h30 e 22h30 e duração de quatro horas. O encerramento dos eventos está previsto para até as 3h.

Réveillon na Orla

A prefeitura espera atrair mais de 140 mil pessoas na Orla do Guaíba para a festa da virada do ano. O evento terá shows musicais e dez minutos de queima de fogos.

