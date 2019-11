Durante o fim de semana, uma operação-conjunta autuou seis de oito bares fiscalizados no bairro Cidade Baixa, em Porto Alegre. O motivo foi o desacordo com os respectivos alvarás dos estabelecimentos. Participaram agentes da Guarda Municipal, Brigada Militar, do Corpo de Bombeiros, EPTC e três secretarias municipais (Desenvolvimento Econômico, Segurança e Meio Ambiente).