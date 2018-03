Barlô oferece deliciosas opções em doces e salgados para festas

Como não amar um salgadinho feito no capricho, bem crocante e sequinho, seguido de uma deliciosa fatia de torta? A dupla de sucesso, presente em aniversários e festinhas de comemoração, agora ganha um grande aliado com a chegada da Barlô, em Porto Alegre (RS). A empresa trabalha comercializando doces, salgados, bolos e tortas, trazendo um divertido diferencial. Kits que atendem diferentes momentos do dia, com valores competitivos.

Entre eles, o Esquenta, na medida para os amigos que estão se preparando para ir na balada. E opções kids como o Festa no Pijama ou 20 Amiguinhos, ideal para a gurizada durante a folia em casa. Quem deseja fazer um encontro mais reservado, a empresa criou o Pra Não Passar em Branco, com 25 coxinhas de frango, 25 bolinhas de provolone e uma torta pequena de Bombom. O produto tem feito sucesso entre os consumidores.

Já quem gosta de reunir mais pessoas, a loja oferece o Festa de Arromba, o Que Chique Meu Bem e o Pra Ninguém Botar Defeito, revelando ótimas opções para quem vai receber de 20 a 60 pessoas. “Os nomes já traduzem a nossa proposta central. Fazer produtos de qualidade, super saborosos, práticos, com preços e opções que atendam as mais variadas situações do nosso dia a dia”, explica empresária Brunna Vasques Kunz, gestora da Barlô.

O atendimento é por encomendas, que podem ser feitas até 1h30min antes do evento pelo site www.barlo.com.br, pelo telefone 51 4061 5942 ou, ainda, pelo whatsapp 51 99251.5499. Os pedidos também podem ser realizados diretamente na loja física, localizada no bairro Boa Vista, em Porto Alegre. Os produtos podem ser retirados no local, ou por tele-entrega (cobrado a taxa).

