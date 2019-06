“Barra em Movimento” traz Fabrício Carpinejar e Kika Gama Lobo para falar sobre amor e relacionamentos

No mês dos Namorados, o BarraShoppingSul vai trazer o poeta e escritor gaúcho Fabrício Carpinejar e a youtuber do canal #Atitude50 e jornalista Kika Gama Lobo, para um bate-papo sobre amor e relacionamentos. A segunda edição do Barra em Movimento acontece nesta sexta-feira (14), às 19h30, na Praça Rosa dos Ventos, com entrada gratuita.

Entre os temas que serão debatidos está a confiança e a intimidade, aspectos que Carpinejar explorou em seu mais recente livro “Minha Esposa tem a senha do meu celular”. Já a jornalista Kika vai provocar o público a refletirem sobre vários aspectos que ocorrem no cotidiano. “Vamos falar de temas engraçados como a paranoia que a gente vive ao olhar no celular do parceiro mensagens do WhatsApp, mas também da cumplicidade, da autoestima e da paixão”, destaca Kika.

Segundo a gerente de marketing do BarraShoppingSul, Tânia Nascimento, a primeira edição do projeto Barra em Movimento: Moda como Manifesto e Empreendedorismo Feminino.

foi um sucesso com grande aceitação do público.

“Vamos manter uma agenda ao longo do ano com convidados especiais para tratar de temas de interesse dos nossos clientes. Cada edição vai abordar um assunto diferente, sempre com a intenção de proporcionar uma experiência exclusiva ao público”, explica Tânia.

Serviço:

O quê: Barra em Movimento – 2ª edição

Quando: 14/06, 19h30

Onde: Praça Rosa dos Ventos no BarraShoppingSul (Av. Diário de Notícias, 300).

Entrada: Gratuita

