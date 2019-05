Barra Shopping Sul promove evento que une moda, design e lifestyle

O Barra Shopping Sul investe em um projeto inédito de design, moda e lifestyle, com curadoria de profissionais da moda e do mercado. O “Moda em Movimento” oferecerá instalações itinerantes, looks, cenários e tendências aos clientes, para retratar a chegada do outono-inverno.

A produção do evento, que acontecerá no dia 6 de junho, destaca ao design adotado nas vitrines, produzidas pela fábrica São Geraldo Furniture & Art CO, especialmente para o projeto. As vitrines foram projetadas para parecer cubos de vibro, com estrutura de ferro e rodízios industriais para mobilidade, com iluminação em LED. Além disto, também se dá destaque para a árvore invernal de quatro metros de largura, desenvolvida em conjunto pelos artistas Edu Saorin e Andressa Cantargiani, que ficará suspenso no teto da Rosa dos Ventos.

“Vamos criar algo único para os clientes entrarem no clima da nova estação. Além do cenário encantador, a novidade será que essas vitrines conceito vão mostrar looks com peças selecionadas nas lojas a partir do olhar de especialistas de mercado. Tudo com o objetivo de fazer a moda se movimentar. Assim as peças saem das lojas para os corredores do shopping”, expõe Tânia Nascimento, gerente de marketing do BarraShoppingSul.

