Barrado pela JustiÃ§a, o presidente do Conselho Federal de VeterinÃ¡ria deve deixar o cargo apÃ³s 18 anos

O conselho foi notificado da decisão mas, mesmo assim, manteve a chapa de Arruda na disputa. Imagens obtidas pela reportagem nesta quinta mostram que a Chapa 10 chegou a ser impressa nas cédulas de votação. Enquanto isso, o atual presidente do CFMV recorreu à Justiça para continuar na busca pela reeleição.

No outro – assinado à 0h25 desta quinta –, o juiz federal Alexandre Jorge Laranjeira, da Seção Judiciária do DF, emitiu mandado de segurança para intimar a Comissão Eleitoral do CFMV a cumprir as decisões e retirar a chapa de Arruda das urnas.

No texto, o juiz federal Alexandre Jorge Fontes Laranjeiras intima o presidente da Comissão eleitoral do Conselho, “na pessoa da Médica Veterinária Andrea Moraes Carneiro, ou quem suas vezes fizer” para que tenha ciência e cumpra a decisão do juiz, além de advertir das consequências penais do descumprimento da ordem judicial.