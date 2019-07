Barragem se rompe na Bahia e prefeito de município atingido por inundações decreta situação de emergência

A prefeitura da cidade de Pedro Alexandre, que fica a cerca de 435 quilômetros de Salvador (BA), decretou situação de emergência e calamidade pública nesta quinta-feira (11), após o município ser invadido pela água da barragem do povoado de Quati. As informações são do portal de notícias G1, da Agência Brasil e do jornal Folha de S.Paulo.

O documento foi publicado no Diário Oficial do município. No decreto, o prefeito Pedro Gomes Filho informou que a situação de emergência foi decretada “considerando o volume de água que tomou a cidade, causando inundações, enxurradas, alagamentos que ocasionaram danos materiais em residências, vias públicas, pontes e equipamentos públicos diversos”.

Com o decreto, a prefeitura autorizou a mobilização de todos os órgãos municipais para atuarem em resposta ao desastre e reabilitação do cenário de reconstrução e obstrução das inundações. Além disso, a prefeitura autorizou que – em caso de risco iminente – agentes entrem nas casas para prestar socorro ou para determinar evacuação.

As aulas na rede pública municipal também foram também foram suspensas por tempo indeterminado. Ainda no documento, a prefeitura afirma que a inundação causou danos materiais, humanos e ambientais, além dos prejuízos de lesão ao patrimônio público e particular.

Conforme a Defesa Civil da cidade, as fortes chuvas que caíram na região do Rio do Peixe contribuíram para o possível rompimento da estrutura. Não há registro de feridos.

Vítimas

A prefeitura de Coronel João Sá, município no nordeste da Bahia próximo à divisa com Sergipe, também vai decretar estado de emergência por causa da inundação. Segundo o coordenador local da Defesa Civil, Diego Santos, não havia vítimas fatais até o fim da tarde desta quinta-feira. “Conseguimos tirar as pessoas das casas que poderiam ser atingidas quando percebemos que a água na barragem iria transbordar”, afirmou à Agência Brasil.

Segundo ele, o trabalho de retirada das famílias começou às 9h. O transbordamento, que provocou posteriormente duas rachaduras na barragem, ocorreu por volta das 11h. Ele declarou que a barragem foi “parcialmente destruída”, mas parou de escoar grande volume de água.

Por causa da inundação, 350 famílias foram desalojadas e acolhidas em casas de parentes, amigos e em três escolas do município.

Além de Coronel João Sá, a BR-235 na altura do povoado de Pedro Alexandre (BA) e de Poço Redondo (SE) foi atingida pelas águas e está coberta de lama.

Em Brasília, o presidente Jair Bolsonaro declarou que “o governo está à disposição dos prefeitos para qualquer providência que por ventura seja necessária”.

De acordo com nota do Ministério do Desenvolvimento Regional, equipes de monitoramento e operações do Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos e Desastres (Cenad) monitora a situação da enxurrada em contato permanente com as defesas civis estadual e municipal, “para averiguar a necessidade de auxílio complementar por parte do Governo Federal”.

Construída em 2000

A barragem foi construída pelo governo da Bahia em 2000 e era mantida pela Associação de Moradores da Comunidade de Quati. Sua fiscalização era de responsabilidade do Inema, órgão ambiental do Estado.

Em nota, o governo da Bahia informou que a barragem transbordou, mas não chegou a romper. Horas antes, contudo, o próprio governo, por meio do seu diretor de Defesa Civil, informou que uma parte da barragem havia rompido.

“Ela começou um processo de rompimento no sangradouro, como se tivesse aberto uma brecha, mas ainda não rompeu completamente. De qualquer forma, já tem muita água saindo dela”, afirmou Paulo Sergio Menezes Luz, diretor da Defesa Civil estadual.

O governador da Bahia Rui Costa (PT) manifestou solidariedade aos moradores e informou que irá visitar as cidades de Coronel João Sá e Pedro Alexandre nesta sexta-feira (12).

