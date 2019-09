BarraShoppingSul e Cia Athletica realizam o Passeio Ciclístico de Primavera

O BarraShoppingSul e a Cia Athletica realizam neste sábado, dia 28 de setembro, o Passeio Ciclístico de Primavera. O percurso sairá do shopping às 9h da manhã e seguirá até o Centro Histórico de Porto Alegre, depois retornará para o BarraShoppingSul. “O objetivo do passeio é estimular a prática do ciclismo como atividade física, não competição”, ressalta Eduardo Dutra Roberto, educador físico da Cia Athletica.

Para participar é necessário fazer inscrição pelo site http://poa-ciaathletica-com-br.rds.land/passeio-ciclistico. Os 50 primeiros inscritos ganharão uma camiseta. Além disso, todas as bicicletas serão customizadas com flores em alusão à primavera.

Programação

8h – Concentração nas tendas da Cia Athletica na Orla do Guaíba em frente ao BarraShoppingSul, entrega das camisetas para os primeiros 50 inscritos e customização das bikes com flores.

8h50 – Briefing Técnico: dicas de segurança/produtos para ciclismo e foto oficial.

9h – Saída para o passeio;

10h45 – Chegada aproximada do passeio;

11h – Encerramento.

Serviço Passeio Ciclístico de Primavera/ Saída e Chegada no BarraShoppingSul/ Sábado, 28 de setembro/ Horário: 9h às 11h (Concentração às 8h) /Evento gratuito

Inscrições: http://poa-ciaathletica-com-br.rds.land/passeio-ciclistico

