BarraShoppingSul inaugura novo espaço para crianças

O BarraShoppingSul oferece mais uma opção para encantar as crianças. Neste final de semana, o shopping inaugura seu novo Lounge Kids, idealizado pelo artista Carlos Vergara, com inspiração na obra de Monteiro Lobato. “O lounge será um local para brincadeiras e para estimular a literatura e os momentos de leitura entre pais e crianças”, comenta Tânia Nascimento, gerente de marketing do BarraShoppingSul.

Carlos Vergara escolheu o livro “A Chave do Tamanho”, que teve um impacto grande na sua infância, para desenhar todo o mobiliário do espaço lúdico. Dessa forma, o artista gaúcho criou o labirinto de palitos de fósforo; o escorregador em forma de folha de mate (uma licença poética do artista para reforçar também uma característica do Rio Grande do Sul), a caixa de fósforos onde são guardados livros, os cogumelos e os feijões (um trabalho de que está presente em algumas das mais importantes coleções de arte contemporânea no Brasil).

“O hábito da leitura deve ser incentivado sobretudo na infância, pois ler estimula a capacidade de abstração e reflexão. Assim, criar um ambiente onde pais e filhos possam fazer uma pausa reflexiva e, ao mesmo tempo divertida, é o objetivo deste projeto”, acrescenta Carlos Vergara.

Para marcar a abertura do Lounge Kids, neste domingo (25/02) o espaço terá contação de histórias com o Grupo Aquarela, às 13h, 14h30 e 16h. A entrada é gratuita.

