BarraShoppingSul promove a edição de verão da Liquidação Lápis Vermelho. Descontos podem chegar até 70%

Tradicional ação de promoção dos shoppings da Multiplan, O BarraShoppingSul deu a partida, em 12 de janeiro, à Liquidação do Lápis Vermelho. Até 15/01, os consumidores poderão encontrar descontos de até 70%. Para ajudar o cliente a se programar, as principais ofertas estarão disponíveis no site www.liquidacaolapisvermelho.com.br. Os clientes que fizerem as compras das 10h às 14h também se beneficiam com desconto de 50% no estacionamento, que fica no valor de R$ 4,50.

“A Liquidação do Lápis Vermelho é uma grande oportunidade para o consumidor adquirir produtos com ótimos descontos. A ação é aguardada pelos nossos clientes, já que eles sabem que terão preços bem convidativos”, afirma Rodrigo Peres, gerente de marketing e e-business da Multiplan.

