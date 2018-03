BarraShoppingSul realiza oficinas de Páscoa

O BarraShoppingSul irá comemorar a Páscoa com atividades especiais para a criançada. A partir de 27 de março, o shopping irá oferecer oficinas gratuitas de confeitaria de ovos, pintura facial e confecção de orelhinhas de coelho. As atividades irão acontecer até 1º de abril, sempre a partir das 14h. As inscrições para a oficina de Confeitaria de ovos de Páscoa devem ser feitas no mesmo dia da atividade, a partir das 13h. Já para as oficinas de orelhinhas de coelho e pintura facial será por ordem de chegada.

Serviço:

Oficinas de Páscoa BarraShoppingSul/ 27 de março a 01 de abril/Nível Guaíba próximo à Praça Rosa dos Ventos/ a partir das 14h, com entrada da última turma às 19h30min.

As inscrições para a oficina de Confeitaria de ovos de Páscoa iniciam a partir das 13h e tem validade somente para o dia vigente. As oficinas de orelhinhas do coelho e pintura facial não necessitam de inscrição e serão por ordem de chegada. Entrada franca

Horários de funcionamento do BarraShoppingSul durante a Páscoa:

Lojas e Quiosques

Sexta-feira (30/03) – Funcionamento opcional, das 14h às 20h

Sábado (31/03) – Funcionamento normal, das 10h às 22h

Domingo (1º/04) – Funcionamento opcional, das 14h às 20h

Praça de Alimentação

Sexta-feira (30/03) – Funcionamento normal, das 10h às 22h

Sábado (31/03) – Funcionamento normal, das 10h às 22h

Domingo (01/04) – Funcionamento normal, das 11h às 21h

