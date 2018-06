BarraShoppingSul recebe nova edição do Re.movies

O BarraShoppingSul se prepara para receber a 3ª edição do Re.movies, dessa vez em clima de romance. O evento, que transforma o estacionamento do shopping em uma grande sala de cinema, ocorrerá entre os dias 08 a 10 de junho e oferece sessões gratuitas de filmes. A iniciativa é uma parceria do shopping com a empresa Re.turn.

Para curtir o Dia dos Namorados, o Re.movies terá um ambiente ao ar livre com todo conforto para receber o público. A programação traz três filmes: Million Dollar – Arremesso de Ouro, Love & Mercy e A Teoria de Tudo. Para matar a fome, vários food trucks estarão no local. Já estão confirmadas operações que irão oferecer pizza, cafés e doces, cerveja e pipoca.

Além da diversão, o Re.movies tem como propósito dar foco a uma causa muito especial por trás da tela do cinema. A cada edição realizada, crianças em situação de vulnerabilidade social recebem atendimento oftalmológico para identificar e solucionar possíveis problemas de visão, já que atualmente mais de 20% da evasão escolar no Brasil está ligada a problemas desse tipo.

O Re.movies já disponibilizou consultas oftalmológicas às crianças do Centro Comunitário Orfanotrófio I, de Porto Alegre. A entidade atua junto às famílias da comunidade para prestar atendimento principalmente nas fases da infância e juventude.

Os pequenos já fizeram os exames e, no dia 06 de junho, receberão os óculos diretamente na instituição. As triagens e consultas oftalmológicas contaram com o apoio da Varilux, MustBe e Instituto Horta Barbosa. O evento é aberto para família, para amigos e até para os pets. As sessões iniciarão assim que o pôr do sol terminar, por volta das 19h.

Deixe seu comentário: