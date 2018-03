BarraShoppingSul recebe o I Festival Enogastronômico Italiano

O Centro de Eventos do BarraShoppingSul irá se transformar em um pedacinho da Itália com o I Festival Enogastronômico Italiano, que acontece entre os dias 29 de março e 01 de abril. O evento acontece das 15h às 21h, com entrada franca.

Durante os quatro dias, 12 vinícolas e 10 expositores irão oferecer para o público o melhor dos produtos coloniais italianos, como vinhos, espumantes, sucos de uva, pães, massas, queijos, embutidos, chocolates, geleias, azeites e cervejas. E quem circular por lá ainda poderá aproveitar a gastronomia do Galeto Mamma Mia.

Além disso, o evento irá contar com apresentações musicais e de grupos folclóricos de municípios com forte presença da imigração italiana. Já estão confirmados o Coral Municipal, de Flores da Cunha, o grupo porto-alegrense I Masolin di Fiori e o Grupo Cantando Si Va, de Carlos Barbosa.

O I Festival Enogastronômico Italiano é uma realização do BarraShoppingSul, Phoenix Gestão de Eventos, Galeto Mamma Mia, Instituto Brasileiro do Vinho (Ibravin) e Consulado Geral da Itália no Rio Grande do Sul.

I Festival Enogastronômico Italiano/ 29 de março a 01 de abril/Centro de Eventos do BarraShoppingSul (Av. Diário de Notícias, 300)/ Das 15h às 21h/Entrada franca

