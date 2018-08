BarraShoppingSul traz evento sensorial pela primeira vez ao Rio Grande do Sul

O BarraShoppingSul traz com exclusividade para Porto Alegre o Impulse, uma nova plataforma de entretenimento, inédita no Rio Grande do Sul. O evento reúne seis intervenções com características sensoriais únicas, que evocam memórias divertidas da infância, com alguns tradicionais brinquedos apresentados de uma forma moderna, lúdica e interativa.



As intervenções, que estão em diversos pontos do empreendimento, têm entrada gratuita e podem ser utilizadas por crianças e adultos, entre os dias 22 de agosto e 16 de setembro. Os destaques são as gangorras harmônicas, os balanços, o túnel sensorial, os cubos hipnóticos e os quadrados geometrix.

“O Impulse traz um novo conceito de entretenimento, com experiências lúdicas para toda família. É diversão e tecnologia andando juntas para encantar e proporcionar experiências únicas para nossos clientes”, comenta Tânia Nascimento, gerente de marketing do BarraShoppingSul.

As gangorras harmônicas, quando movimentadas, emitem luzes de LED e uma onda sonora formando um evento temporal, envolvendo todas as idades em uma experiência mágica. O brinquedo possui um efeito sensorial, o serialismo, que consiste em um método de composição musical. Ou seja, cada gangorra toca um instrumento e quando todas as seis gangorras são movimentadas juntas, a música é tocada completa. A composição, produzida especialmente para o Impulse, é de autoria do percussionista, compositor e pesquisador brasileiro Amoy Ribas, que hoje reside em Londres, Inglaterra.

Os balanços, ao se movimentarem verticalmente, mudam de cor, proporcionando um momento de harmonia, equilíbrio e relaxamento. O túnel sensorial conta com uma armação de metal que sustenta delicadas luzes, criando ao longo do espaço a sensação de infinito. A emoção fica por conta da trilha sonora que envolve os passageiros em uma verdadeira imersão sensitiva.

Os enigmáticos cubos hipnóticos criam incríveis efeitos visuais, que podem até hipnotizar as pessoas, além de ser um convite para as postagens nas redes sociais. Os quadrados geometrix, construídos em uma estrutura de metal totalmente segura, provocam efeitos visuais de profundidade infinita. Também possui caráter educativo, trazendo para a prática as teorias da geometria.

Impulse/ 22 de agosto a 16 de setembro/ BarraShoppingSul (Avenida Diário de Notícias, 300)/ de segunda a sábado, das 10h as 22h / domingos e feriados, das 11h às 21h/ Indicação etária: livre/ Atividade gratuita

Deixe seu comentário: