BarraShoppingSul traz Natal cheio de magia para seus clientes

O BarraShoppingSul traz um Natal cheio de magia para seus clientes. A inauguração será nesta sexta, 16/11, com apresentação da Orquestra de Brinquedos, chegada do Papai Noel e show de luzes do Teto Iluminado, o maior show indoor do país. “O Natal do Barra é uma celebração do aniversário de 10 anos doshopping, com uma decoração inédita, sofisticada e interativa”, comenta Tânia Nascimento, gerente de marketing do Barra.

O Teto Iluminado conta com 50 mil lâmpadas coloridas de LED, que iluminarão toda a extensão interna do Barra, em apresentações únicas que formam movimentos em um verdadeiro espetáculo. Acompanhadas de músicas de Natal interpretadas pelos maiores cantores pop da atualidade, as imagens prometem contagiar e emocionar quem estiver assistindo. Até o dia 23 de dezembro, serão cinco apresentações diárias de meia em meia hora, sempre a partir das 20h.

