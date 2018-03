BarraShoppingSul traz o circuito Aventura nas Alturas para Porto Alegre

A partir do dia 18 de março, o BarraShoppingSul traz para seus clientes o Aventura nas Alturas. A atividade irá proporcionar um novo conceito de escalada com desafios lúdicos e temáticos. A brincadeira será instalada na Praça Rosa dos Ventos.

De forma dinâmica e interativa, crianças e adultos podem se divertir com diversos desafios verticais, desde os mais simples, como escadas e redes de cordas, até torres com diferentes graus de dificuldade. Além das escaladas, o Aventura nas Alturas apresenta percursos aéreos de arvorismo, e provas de equilíbrio, que trabalham a coragem e autoconfiança.

Saiba mais sobre as atividades do Aventura nas Alturas que estarão no shopping:

– Percurso de arvorismo infantil, com quatro pontes, na altura de 2,5m do chão.

– Percurso de arvorismo aventura, com cinco pontes na altura de 5 metros do chão, para crianças com, no mínimo, 1,20 metros de altura, para alcançar o cabo de segurança.

– Escada Caracol, com sequência de postes para escalada com alturas diferentes.

– Escada temática, com cinco muros de escalada diferentes – Smiles, Geométrico, Fenda e Jiboia e Rede – com altura de até 7m.

– Escorregador em curvas, acoplado na torre formigueiro, iniciando na altura de 2,5m.

Todas as atividades contam com equipamentos específicos projetados para garantir a segurança dos participantes. O circuito estará no BarraShoppingSul até 20 de maio, com valores a partir de R$ 35,00.

