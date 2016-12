Base do governo Sartori emite sinais de robustez

A base do governo Sartori emitiu ontem nas primeiras votações do pacote de reformas, evidente sinal de robustez. Em alguns momentos, chegou a colocar 37 votos favoráveis em plenário, número suficiente para aprovar com folga, até mesmo emendas constitucionais, onde a exigência seria de 33 votos. Porém, a base de articulação do governo prefere não demonstrar otimismo, na medida em que cada proposta requer uma negociação diferenciada.

Prefeitos gaúchos dão apoio ao pacote

Por seu presidente, o prefeito de Arroio do Sal Luciano Pinto, do PDT, a direção da Famurs declarou ontem, apoio formal ao pacote de medidas que o governo do Rio Grande do Sul pretende implementar para conter a crise financeira do Estado.

A decisão dos prefeitos gaúchos tem a ver com as dificuldades semelhantes que ocorrem nos orçamentos municipais, combalidos pela combinação perigosa da queda brusca nas receitas, com o aumento vertiginoso de despesas.

A Famurs, segundo Luciano Pinto, fez uma consulta aos prefeitos e prefeitas dos 497 municípios gaúchos. Dos 387 gestores municipais que responderam a pesquisa realizada pela Federação, 245 (63,31%) apoiam a proposta do governo gaúcho. Outros 80 (20,67%) são contra as medidas. Os demais 62 prefeitos (16,02%) declararam neutralidade em relação ao pacote do governo estadual. O levantamento foi realizado entre 13 e 19 de dezembro.

O fim do mandato de Jardel

O polêmico mandato do ex-goleador do Grêmio Mário Jardel, parece que chega ao fim esta semana. Já existe consenso na Assembleia Legislativa, para a votação em plenário na quinta-feira, do relatório propondo a cassação do deputado. A Assembleia vive uma situação peculiar no momento: possui apenas 54 deputados em exercício, diante da suspensão imposta a Jardel sem que seja convocado seu suplente.

Sartori em Brasília

O governador José Ivo Sartori viajou a Brasília para cuidar de outra frente política importante: a votação do projeto que muda os critérios da renegociação das dívidas dos estados. Combinado com o pacote em votação na Assembleia, o projeto criaria, segundo o governador, condições mais adequadas para a gestão nos próximos anos.

