BASF dá dicas de como proteger a lavoura para obter mais rentabilidade na soja durante a Expodireto Cotrijal

Para um maior rendimento de grãos nas lavouras de soja, o produtor deve estar sempre atento ao monitoramento fitossanitário e às condições climáticas, além de fazer um bom gerenciamento de sua lavoura, especialmente na reta final da safra. Segundo informações do Consórcio Antiferrugem da Embrapa, nesta safra já foram registradas mais de 102 ocorrências de ferrugem asiática em lavouras comerciais no Rio Grande do Sul.

Pensando nisso, a BASF leva à Expodireto Cotrijal sua oferta de soluções para o controle da ferrugem e de importantes doenças de final de ciclo, com destaque para os fungicidas Orkestra® SC, Ativum® e Versatilis®. O evento ocorrerá entre os dias 5 a 9 de março, em Não-Me-Toque (RS) e mostra as principais tecnologias que contribuem para a sustentabilidade da produção agrícola.

“Algumas tecnologias para o controle da ferrugem asiática auxiliam no aumento da produtividade na lavoura, porém o grande desafio está no uso racional e correto de soluções que ofereçam uma boa proteção, auxiliem no manejo de resistência ao fungo e prolonguem a vida útil dos fungicidas. Nesse contexto, a BASF apresenta pela primeira vez na Expodireto Cotrijal o fungicidaVersatilis®. A solução oferece facilidade e flexibilidade de aplicação nas diferentes fases de desenvolvimento da cultura, além de proporcionar incremento de produtividade para as lavouras”, acrescenta Rafael Marcon, gerente de Marketing Território da BASF.

Em mais de 25 mil hectares de áreas de confirmação de pesquisa, por exemplo, a utilização do Versatilis® em associação com outras soluções da BASF, resultou em um incremento de produtividade de 2 sacas de soja por hectare na safra 2016/2017, em relação às áreas padrão das fazendas onde foram realizados os testes.

A utilização do fungicida multissítio Status®, a base de oxicloreto de cobre, também é uma importante ferramenta para o controle da ferrugem da soja. O seu uso deve ser contemplado em todas as pulverizações, sempre associado aos fungicidas de sitio especifico.

Manejo na palma da mão

Os visitantes também poderão conhecer o aplicativo BASF Agro para smartphones. A plataforma permite a busca das principais soluções da empresa por cultivo, e também por alvo (pragas, doenças e plantas daninhas) e está disponível para os sistemas iOS e Android.

Consultoria com pesquisadores

Quem passar pelo estande da BASF á a oportunidade de esclarecer dúvidas e receber uma consultoria assertiva sobre manejo de doenças e plantas daninhas na cultura da soja. Para isso, a BASF reunirá um time de pesquisadores especialistas no assunto e referência no setor.

