BASF está em negociação exclusiva com Bayer para aquisição do negócio de sementes de hortaliças

A BASF está em negociação exclusiva para aquisição de todo o negócio de sementes de hortaliças da Bayer, que opera sob a marca global Nunhems®. A Bayer pretende vender o negócio no contexto de seu plano de adquirir a Monsanto. Os acordos finais ainda não foram concluídos. Com esta transação, a BASF pretende melhorar sua plataforma futura de sementes e a posição de mercado de seu negócio de Soluções para Agricultura.

Em 13 de outubro de 2017, a BASF assinou um acordo para adquirir o negócio global de herbicidas não seletivos a base de glufosinato de amônio da Bayer, além de seus negócios de sementes para as principais culturas em mercados selecionados: híbridos de canola na América do Norte sob a marca InVigor®, usando a tecnologia de trait LibertyLink®, colza oleaginosa, principalmente nos mercados europeus, algodão nas Américas e na Europa, além de soja nas Américas.

A transação também inclui os recursos de pesquisa de trait e melhoramento da Bayer para essas culturas, assim como o trait e a marca LibertyLink®. Essa aquisição complementa o negócio de proteção de cultivos da BASF e marca sua entrada no negócio de sementes com ativos próprios nos principais mercados agrícolas. O valor da transação, em espécie, é de €5,9 bilhões, sujeito a alguns ajustes até o encerramento do processo.

