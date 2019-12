Armando Burd Basta abrir a porta ao diálogo

Por Armando Burd | 23 de dezembro de 2019

Se o governo do Estado propuser uma agenda para o consenso, encontrará ambiente favorável na Assembleia Legislativa, entre entidades representativas do empresariado e de parcela de sindicatos de trabalhadores. Implica em pôr mãos à obra no início do ano, transformando declarações de intenções em atitudes políticas concretas. Esforço necessário para não deixar que a situação financeira precária de 2019 se repita.

É incontestável

Com atrasos sistemáticos nos pagamentos, conclui-se: as finanças do governo do Estado não andam mais à beira do abismo. Começou a rolar ladeira abaixo.

Não tomam jeito

Sobre a cobrança do IPTU, o site da Prefeitura de Porto Alegre informa:

“Caso não concorde com o valor venal do seu imóvel, é possível abrir um processo administrativo solicitando a revisão. Para isso, verifique a documentação necessária.”

O colunista faz observações: 1ª) a possibilidade de contestar deveria ser feita antes da emissão da guia. A Prefeitura usa a regra autoritária de sempre: pague e depois reclame. 2ª) Os documentos exigidos levam os contribuintes a um labirinto próximo à humilhação. 3ª) a tática é desestimular a iniciativa da revisão.

Sem folga

Com a chegada do verão, o Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação apresenta o cardápio de impostos.

Na compra de óculos de sol estão embutidos 44%; malas (39%); boné (35%); tênis nacional (44%); biquíni (33%); máquina fotográfica (48%); desodorante (37%) óleo bronzeador (49%); sorvete (38%); água de coco (34%); água mineral (37%); refrigerante em lata (46%) e gasolina (61%).

Vale o slogan: o governo não te abandona nem durante as férias.

Conformados

Após a aprovação de quase 500 modificações no Código Ambiental do Rio Grande do Sul, ocorrida dia 11 deste mês na Assembleia Legislativa, esperava-se reação vigorosa dos que eram contrários, apontavam prepotência e pouco diálogo do Executivo. Silenciam e mostram que foi apenas um movimento político contra o governo.

Negócios ocultos

A submissão da maioria dos legislativos brasileiros ao poder central remonta aos tempos do Império. Quase tudo se encaminha para o guichê da troca de favores.

Experiência indispensável

André Franco Montoro Filho é economista, professor titular da Universidade de São Paulo e doutor pela Universidade de Yale. Um de seus ensinamentos:

“Toda autoridade governamental deveria ter a experiência prévia em uma empresa privada para aprender o que é descontar uma duplicata numa instituição bancária. Saberia o que é enfrentar concorrentes e contentar clientes.”

Derrapou na curva

A cassação de Daniel Guerra indica que Caxias do Sul não elegerá mais um prefeito de primeira viagem. Dinamitou pontes políticas, isolou-se e acumulou equívocos ao fazer prevalecer a visão unicamente pessoal.

Injustiça

Os pequenos clubes de futebol submetem-se ao mesmo regime tributário dos grandes. A diferença é que a maioria dos times milionários deve impostos até dizer chega. O tratamento diferenciado deu origem a um projeto da Confederação Brasileira de Futebol que está no banco e não entra em campo.

Há 20 anos

A 23 de dezembro de 1999, a Justiça Federal concedeu liminar, determinando o deslocamento de agentes do Ministério da Agricultura para fiscalizar, apreender, destruir e incinerar todas as plantações para fins comerciais de soja transgênica no Rio Grande do Sul. Previu ainda a prisão em flagrante dos que resistissem.

A ação foi movida pelo Instituto de Defesa do Consumidor.

De entristecer

Nas campanhas eleitorais às prefeituras e câmaras municipais, contos mágicos e ilusões de farsantes voltarão ao palco.

