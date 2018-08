“Batalha de Startups” dará 100 mil reais ao melhor projeto em Gramado/RS

Mais de 4 mil empreendedores reunidos, dezenas de palestrantes de alto nível e mais de 100 startups. Este é o ecossistema criado para a Gramado Summit que ocorre de 08 à 10 de agosto em Gramado, na Serra Gaúcha. Além de palestras com grandes nomes como José Galló (CEO Lojas Renner), David Randon (CEO Randon), Andreas Blazoudakis (cofundador da Movile), Lívia Cunha (fundadora da CUCO Health), Marina Dias (CEO da Gupy), entre outros, o evento dará palco a mais de 100 startups para que apresentem seus projetos inovadores aos participantes e possam assim captar o interesse e o aporte financeiro de investidores que estarão pelos corredores do evento de olho nas melhores ideias.

Em debate, o futuro e a criação de soluções capazes de mudar o mundo em que vivemos. Serão 34 horas de intensa programação durante três dias. Ao mesmo tempo em que grandes nomes do empreendedorismo brasileiro tomarão conta dos palcos de conteúdo para debater sobre o mercado de inovação no passado, no presente e no futuro, a feira de startups estará criando o mundo dos negócios nos próximos anos.

Uma das ações que é sucesso entre as startups participantes é a “Batalha de Startups”. Projetos selecionados por uma curadoria ganham palco e oportunidade de apresentar suas ideias e mostrar como podem impactar e mudar um cenário em larga escala. O melhor projeto, escolhido por um júri formado por investidores, será premiado com o valor de 100 mil reais oferecido pela venture builder Superjobs.

A semifinal das da “Batalha” ocorre no dia 8 de agosto das 14 às 16 horas e a final no 10 de agosto das 18 horas às 18h30. O projeto vencedor conquista o valor de 100 mil reais em investimentos.

As 10 startups selecionadas para a semifinal da Batalha de Startups foram anunciadas hoje pela Superjobs Ventures. Os 10 projetos que subirão no palco da competição de startups mais importante do Brasil são de diferentes áreas e venceram uma centena de concorrentes na primeira etapa da competição.

Confira a lista das startups semifinalistas:

Alu

Contraktor

G.A.D

Gate

Go Mining

Ilupi

Me Empresta

Pague Bem Brasil

Pulpo

Sirros

