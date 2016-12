Batalha de torcidas

Registros da solenidade, ocorrida ontem, de diplomação do prefeito, do vice-prefeito e dos vereadores eleitos em Porto Alegre:

1) Sofia Cavedon, ao voltar à sua poltrona, gritou “fora Temer”. Foi vaiada.

2) Mônica Leal homenageou o pai, coronel Pedro Américo Leal, mostrando sua foto à plateia.

3) Ao se dirigir para os fotógrafos, muitos reclamaram que Adeli Sell estava sem o tradicional chapéu. Alcançaram rapidamente.

4) Os três vereadores do PSol tiveram torcida que repetiu slogans.

5) Quatro eleitos levaram os filhos até mesa onde receberam o diploma: Nelson Marchezan, Humberto Goulart, Mauro Zacher e Alex Fraga.

6) Felipe Camozzato foi saudado por simpatizantes com o coro “Novo, Novo”.

7) Nádia Gerhard usou o uniforme de tenente-coronel da Brigada Militar.

8) Rodrigo Maroni levou cartaz pedindo a manutenção da Secretaria Especial dos Direitos Animais, que será extinta.

9) Cláudio Janta proclamou: “Trabalhadores, Avante”.

10) Humberto Goulart abriu um cartaz com o nome de sua mulher Viviane.

11) Reginaldo Pujol foi o que mais se emocionou a ponto de chorar.

12) Ao final, uma longa fila para cumprimentar Marchezan, que se estendeu por uma hora.

TROCA

Os votos do vereador Casio Trogildo estavam em julgamento. Legitimados esta semana pelo Tribunal Superior Eleitoral, foi diplomado ontem. Luciano Marcantônio, que tinha sido anunciado como titular a 2 de outubro, vai para 1ª suplência do PTB.

AUSÊNCIA

Repetiu-se o que ocorre há mais de 20 anos: quando uma coligação adversária ganha a eleição para a Prefeitura de Porto Alegre ou ao Governo do Estado, quem está no poder não comparece ao ato de diplomação. José Fortunati chegou a confirmar que iria, mas recuou.

BATEU FORTE

Algumas das declarações do juiz eleitoral Niwton Carpes da Silva, coordenador da diplomação: “O problema do País não é só econômico. O mais grave é o ético. (…) As notícias são assombrosas: o Brasil, os estados e os municípios estão quebrados. (…) Há roubalheira generalizada. (…) Vemos a maior corrupção da História, deixando o mar social revolto. (…) É uma crise política sem fim.”

SEM FILIAÇÃO

Mais três integrantes do 1º escalão da Prefeitura de Porto Alegre foram anunciados ontem: o procurador-geral Bruno Miragem; o secretário da Cultura, Luciano Alabarse e seu adjunto, Eduardo Wolff. Já são cinco os conhecidos. De comum entre eles: nenhum tem filiação partidária. Na entrevista, Wolff disse que foi petista dos 16 aos 19 anos. Está agora com 36.

RÁPIDAS

* Marchezan segue afirmando que não é correta a decisão de Fortunati ao dar desconto no pagamento antecipado do IPTU.

* O deputado estadual Marcel van Hattem retornou a Porto Alegre. Tinha viajado a 3 de outubro para Amsterdam, onde começou o mestrado em Jornalismo e Globalização.

* Enquanto persistir o sentimento de desconfiança em relação à Economia, o País não vai decolar.

* Por falta de pagamento, foi apagada a luz no fundo do túnel da maioria das secretarias da Fazenda.

