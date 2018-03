“Bate-Papo” já ouviu 2 mil gestores escolares

Cerca de 2 mil diretores de escolas já foram ouvidos pelo programa “Bate-Papo”, implementado há um mês pela Secretaria da Educação do Rio Grande do Sul. A iniciativa, destinada a aproximar o órgão dos gestores das instituições de ensino, contemplou nesta quarta-feira representantes de colégios de Gravataí, que se encontraram com o titular da pasta, Ronald Krummenauer.

Deixe seu comentário: