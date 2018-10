Bate-papo sobre arquitetura e moda na Mostra Elite Design

A Eniésse Arquitetura e Design promove bate-papo sobre Arquitetura e Moda. O evento será realizado na terça-feira (06), às 19h, na Mostra Elite Design 2018.

Além da arquiteta Natália Schäffer, responsável pelo ambiente Refúgio de Mary Quant, participam do talk Daniela Hinerasky, Madeleine Müller e Thaísa Gomes. A mediação será da Design de Interiores Paula Falcão. Na ocasião, as profissionais vão abordar a relação entre a arquitetura e a moda e com o Mary Quant influencia a estética jovem até hoje .

Daniela é jornalista, comunicadora e professora universitária com experiência em comunicação digital, mídias sociais e moda. Possui mestrado em Comunicação pela UFRGS e Doutorado pela PUC/RS, com estágio na Sorbonne, em Paris.

Thaísa é jornalista formada pela UCPel, técnica em moda pelo SENAC RJ e consultora de moda e estilo pelo Senac RS. Trabalha como influenciadora digital há 3 anos onde busca levar conteúdo de qualidade para suas seguidoras.

Madeleine é stylist, professora de Design de Moda da Espm-Sul e autora do livro Admirável Moda Sustentável: Vestindo um Mundo Novo. Mestre em Ciências da Comunicação, Especialista em Moda, Consumo e Comunicação e graduada em Direito.

Sobre o Refúgio de Mary Quant

“Imagine se Mary Quant fosse uma jovem da atualidade, como ela se relacionaria com o mundo, como seria o seu dia-a-dia, qual seria sua marca?”. A partir dessa reflexão Natália Schäffer buscou traduzir em linhas, cores e elementos decorativos como seria o local de refúgio de Mary Quant.

O resultado é um ambiente ousado e cheio de transparências evidenciando o comportamento livre da juventude. Sem apego ao tradicional, o espaço de 46 m², expressa a feminilidade da mulher contemporânea com cores e texturas marcantes. De forma sutil, o lado sensível e sonhador aparece nos tecidos, cores claras e móveis com design atemporal.

Painéis na cor açaí, em conjunto com a madeira, e a iluminação trazem também aconchego ao local. A vegetação espalhada pelo ambiente traz ao dormitório elementos que remetem a uma jovem determinada e cheia de vida.

Serviço

O que: Bate-papo Arquitetura e Moda

Quando: Data: 06/11/18

Horário: 19h

Onde: Mostra Elite Design Clube de Regatas Guaíba (rua João Moreira Maciel, 470), em Porto Alegre

Ingressos: R$ 35 – 50% de desconto para visitação na mostra, confirmando presença no e-mail: paulafalcao@5cronia.com.

