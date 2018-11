Bate-papo sobre ensino superior e profissionalizante no exterior acontece dia 22, às 19h, na CI Intercâmbio e Viagem, unidade Moinhos de Vento

Brasileiros que desejam cursar uma universidade ou fazer um curso profissionalizante em outro país possuem muitas opções. Por isso, a CI -Intercâmbio e Viagem vai realizar um bate-papo sobre o assunto no dia 22 de novembro, às 19h, na unidade Moinhos de Vento (Rua Padre Chagas, 72), em Porto Alegre. A Especialista em Educação Internacional, Claudia Rodrigues, é quem conduzirá o encontro. A entrada é franca, mas é aconselhável confirmar presença pelo telefone: 51-3346-4654.

Sabendo que cursar a faculdade em outro país é uma experiência única e que exige dedicação, é que a CI – Intercâmbio e Viagem, possui a unidade de negócios CI Universidades, que auxilia os estudantes nesta longa jornada, com diversas etapas e que exigem uma preparação específica e adequada. São oferecidas orientações para quem pretende cursar a graduação, pós-graduação ou extensão no exterior, ajudando o candidato antes mesmo da escolha da faculdade, começando por entender as expectativas do estudante e sua família, e o acompanhando durante todo o processo, até o início das aulas.

Além disso, no evento, serão abordados os Cursos Profissionalizantes, com acesso legal ao trabalho, em países como a Irlanda, Canadá, Austrália e Nova Zelândia. “Vamos dar todas as orientações para quem quer dar um upgrade no currículo profissional”, afirma Ana Flora Bestetti, Supervisora da Região Sul da CI.

A CI, em Porto Alegre, está presente na Rua Padre Chagas, 72, Moinhos de Vento (Telefone: 51-3346-4654) e na Av. Pereira Passos, 1125, loja 1, Bairro Vila Assunção (Telefone: 51-3062-0626). Há, ainda, unidades em Caxias do Sul, Passo Fundo, Erechim e Pelotas. Informações no www.ci.com.br.

