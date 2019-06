Bate papo sobre os desafios de arrumar as malas em família ocorre nesta terça-feira (25) em Porto Alegre

A personal Fernanda Knijinik participará, nesta terça-feira (25), de um bate papo sobre os desafios de arrumar as malas em família. O evento acontecerá na Galeria Casa Prado, 148, no bairro Moinhos de Vento, e tem previsão de início para às 19h. A ação será no espaço L e terá entrada franca.

Com a proximidade das férias escolares de inverno, as famílias começam a se movimentar, organizando todos os processos para viajar. E, segundo a especialista, uma das dificuldades nesses momentos é a preparação dos pertences a serem levados. Além de falar sobre o planejamento e execução desta tarefa. Fernanda ainda compartilhará dicas, como quais modelos de mala comprar.

Ela explica como esse item deve ser personalizado: ‘’Na hora de comprar uma mala, procure modelos leves, resistentes e práticos para se locomover, facilita bastante. Veja sua necessidade, talvez você tenha que investir um pouco mais, porém, se você for usar com alguma frequência, vale sim o valor’’.

serviço

O quê? Bate-papo sobre os desafios de arrumar as malas em família

Quando? Terça-feira (25), às 19h

Onde? Espaço L da Galeria Casa Prado, número 148 – bairro Moinhos de Vento

