Bateria faz carro elétrico rodar 320 quilômetros com carga de apenas 10 minutos

Dez minutos de carga para 320 quilômetros rodando: pesquisadores dos EUA afirmam ter testado com sucesso uma bateria que promete resolver o problema de autonomia dos carros elétricos.

Em artigo publicado na última semana, pesquisadores da Universidade Estadual da Pensilvânia destacaram que tal velocidade de carga exige uma bateria que absorva rapidamente 400 quilowatt (kW) de energia. Porém, os veículos elétricos atuais são incapazes desta façanha, já que isto colocaria em risco o revestimento de lítio em torno do ânodo, prejudicando gravemente a vida útil da bateria.

Para evitar o inconveniente, os pesquisadores elevaram a temperatura de sua bateria experimental a 60ºC durante o ciclo de carga, baixando a temperatura posteriormente. O processo limita a exposição da bateria à temperatura de carga elevada, gerando assim um ciclo de vida muito longo.

Desenvolver uma bateria como a testada e com as exigências do mercado, no entanto, pode exigir uma década, disse Rick Sachleben, membro da American Chemical Society. Os fabricantes terão de assegurar que o aumento rápido da temperatura seja estável e que não gere explosões diante do fenomenal volume de energia que recebe.

Os veículos elétricos da marca Tesla da atual geração exigem aproximadamente 30 minutos para uma carga parcial.

Autonomia

Nos últimos cinco anos, o mercado automóvel tem vindo a modificar-se com grande rapidez. Muito devido à aposta das grandes marcas nos veículos elétricos. Assim, os próximos anos serão cruciais no mercado automóvel, pois espera-se que a aposta em veículos elétricos comece a ser maior, e os veículos a motor de combustão irão começar a ser menos comercializados.

Os próximos anos serão importantes nesse aspeto para as grandes marcas. O grande entrave neste momento para a aquisição deste tipo de carros é o seu preço e a sua autonomia, ainda muito limitada. Assim, no meio de tanta oferta existente no mercado, há que avaliar bem estes dois pontos. Pois apenas um carro elétrico com grande autonomia é que interessa à maioria dos consumidores.

Mercado

O setor está aquecido, apesar de os brasileiros ainda preferirem queimar gasolina. O mercado dos carros elétricos e híbridos está se expandindo pouco a pouco. O apelo sustentável e econômico ganha mais força a cada lançamento, e a quantidade de modelos ofertados por no Brasil já começa a se fazer notar.