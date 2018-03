Batida parte táxi ao meio em acidente com mortes

Três pessoas morreram e duas ficaram feridas após acidente entre um táxi e caminhão na rodovia Aristides da Costa Barros, nesta segunda (26), em Guareí (SP). Com o forte impacto da batida, o táxi ficou partido ao meio e irreconhecível. O motorista do caminhão disse que perdeu o controle da direção depois de aquaplanar e acabou batendo contra o carro que vinha no sentido contrário.

Deixe seu comentário: