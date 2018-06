O batizado do príncipe Louis Arthur Charles, o 3º filho da duquesa de Cambridge e do príncipe William, será em 9 de julho, na Capela Royal, no Palácio Saint James, anunciou nesta quarta-feira (20) o Palácio de Kensington. O arcebispo de Canterbury, o reverendo Justin Welby, irá presidir a cerimônia. O menino é o 5º na linha de sucessão da coroa britânica.

