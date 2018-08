Batom líquido e novas cores são destaques da nova coleção Panvel Make Up

As tendências da moda inverno 2018 inspiraram a nova coleção Panvel Make Up, que chega ao mercado com novas cores e acabamentos para um make poderoso. A grande novidade é o lançamento dos batons líquidos com efeito matte. Vermelho Clássico, Vinho Tudo, Nude Pêssego e Nude Mel são as tonalidades que trazem vibração extra aos dias mais cinzas. A máscara Mega Cílios Panvel ganhou um novo pincel, repleto de cerdas, que asseguram cílios mais definidos, longos e volumosos.

Queridinha das mulheres, a linha regular de batons Panvel Make Up inova na cartela de cores, com sete batons em bala que garantem acabamento cremoso, alta cobertura e hidratação. Coral Poderoso, Nude Seda, Laranja Radiante, Vermelho Cereja, Rosa Absoluto, Rosa Intenso juntam-se ao Vinho Decidido, que está de volta. Sucesso em 2017, ele é o único da linha com efeito semi matte, perfeito para quem adora um look impactante e antenado.

As novidades da Panvel Make Up estão disponíveis nas lojas da rede no RS, SC, PR e SP e podem ser encontradas também no APP ou na loja online www.panvel.com/makeup, com entrega em todo o país.

Deixe seu comentário: