Bayer anuncia a compra da Monsanto por US$ 66 bilhões

O grupo farmacêutico alemão Bayer anunciou nesta quarta-feira (14) ter fechado acordo para a compra da empresa norte-americana Monsanto – líder mundial de herbicidas e engenharia genética de sementes – por US$ 66 bilhões.

“Bayer e Monsanto assinaram nesta quarta-feira um acordo de fusão”, anunciou a Bayer em um comunicado. “Os membros do Conselho de Administração da Monsanto, assim como os Conselhos Diretivo e de Supervisão da Bayer, aprovaram o acordo por unanimidade”, diz ainda o texto.

As negociações começaram no primeiro semestre. Em maio, a Bayer fez oferta de US$ 122 por ação, aumentando em seguida para US$ 125. A proposta seguinte, também recusada, foi de US$ 127,50 por ação. O acordo foi fechado por US$ 128 por ação.

Autoridades antitruste ainda precisam aprovar a fusão. Trata-se do maior acordo de aquisição fechado neste ano e, se concretizada, a maior aquisição já feita por uma empresa alemã. (AG)

Comentários