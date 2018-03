BB leva mais de 100 funcionários à Expodireto Cotrijal

Tem início nesta segunda, 05, mais um importante evento que combina o agronegócio internacional com as principais tendências tecnológicas do setor: a 19ª Expodireto Cotrijal. Sediada na cidade de Não-Me-Toque (RS), a feira contará com o apoio de aproximadamente 100 funcionários do Banco do Brasil para aproximar o produtor das inovações no campo, por meio de debates, palestras e exposições.

Nesta edição, que vai até o dia 09, o BB participará como expositor e patrocinador, reafirmando a posição de maior parceiro do agronegócio brasileiro, com 60% de participação no mercado, e protagonista das Soluções Agro Digitais. O quadro de funcionários alocado para 2018 foi triplicado em relação ao ano passado e promete ser destaque na feira. Em estande maior e mais robusto, a equipe do Banco irá atuar junto às revendas e proporcionar atendimento personalizado aos visitantes.

Deixe seu comentário: