BC argentino mantém taxa de juros

O Banco Central da Argentina manteve inalterada em 40% ao ano a taxa básica de juros da economia do país, reforçando que o ritmo contrativo da política monetária vai ser mantido até que a trajetória e as expectativas da inflação se alinhem com a meta de dezembro de 2019. A instituição reforçou ainda que há riscos para que a inflação se acelere no país.

