De R$ 3 bilhões ofertados ao mercado, o BC (Banco Central) informou que vendeu US$ 500 milhões em reservas na tarde desta segunda-feira (25), operação realizada com o objetivo de segurar a cotação do dólar. De acordo com comunicado do BC, a taxa de corte do leilão foi de R$ 3,78. Foi a segunda vez neste ano que o Banco Central realizou o chamado leilão de linha.

Deixe seu comentário: