Be Forever: pluralidade feminina inspira campanha de verão 2017

Ousada ou doce, meiga ou poderosa? Independente da personalidade, a Be Forever abre um leque de possibilidades para que as mulheres possam encontrar, dentro da coleção, acessórios que sintonizem com o seu estilo. Para tanto, a campanha de verão 2017 retrata a pluralidade, acreditando que a moda possibilita ao público feminino ser multifacetado, adotando um lifestyle diferente a cada dia. As grandes aliadas dessa rotina frenética são as bolsas, sempre preparadas para acrescentar uma boa dose de glamour e praticidade aos looks.

Clicado pelas lentes de Thiago Peraça, o ensaio tem styling de Tanise Hass e beauty de Edu Sauer. Em destaque nas imagens, a linha Glam evidencia tendências que combinam o DNA cool da marca com as principais apostas internacionais, além disso, a naturalidade e irreverência de estilo das brasileiras é um fator marcante nas produções. A estética do ensaio valoriza pigmentos neutros sincronizados com looks ousados onde as bolsas são as grandes protagonistas, ressaltando sempre dois estilos diferenciados.

Ficha técnica

Fotos: Thiago Peraça

Direção de arte: Fernando Bengua

Moda: Tanise Hass

Beleza: Edu Sauer

Modelos: Paloma Thais Wojahn e Leticia Schuh

