Beatles e Bach juntos nos Concertos Internacionais de Órgão de Tubos. O concerto acontece no dia 26 de maio, às 10h45min, na comunidade Martin Luther (Rua Coronel Camisão, 30 ), em Porto Alegre, com entrada franca.

Idealizado e dirigido artisticamente pela organista Anne Schneider, o Projeto Concertos Internacionais de Órgão de Tubos, chega a sua 4ª edição e segue inovando com os mais variados artistas convidados, com estilos e gêneros que têm refletido o desejo de tornar mais popular o instrumento – órgão de tubos – e levar para os recitais uma plateia formada por diferentes faixas etária e interesses. Para essa edição não será diferente: amantes dos Beatles e amantes de Bach, podem se encontrar e desfrutar de grandes momentos juntos.

A convidada dessa edição, a professora, maestrina e diversas vezes premiada, Cristina García Banegas é fã tanto de Bach quanto dos Beatles, e então resolveu compor um repertório que fizesse a referência entre um e outro, tendo já feito essa experiência com Piazzola e Bach, o que lhe rendeu um CD. No domingo, 26, o repertório trará grandes clássicos que podem ser conferidos no repertório.

A série concertos internacionais de órgão de tubos, acontece há 25 anos ininterruptos, e essa é a quarta edição desde que o Projeto foi aprovado na Lei Federal de Incentivo à Cultura, no ano passado, e se mantém em fase de captação de recursos, sendo bem-vindos novos incentivadores, que podem aportar os valores via dedução do Imposto de Renda, tanto de pessoas físicas quanto de pessoas jurídicas. Interessados podem entrar em contato pelo e-mail: delmardickel@gmail.com.

Este projeto é financiado pela Lei Federal de Incentivo à Cultura, tem o patrocínio da Favorit Aços Especiais, promoção da Associação Cultural Cantábile e apoio cultural da Comunidade Luther. Realização Governo Federal Pátria Amada Brasil.

Serviço:

O que: The Beatles Love Bach! – Concertos Internacionais de Órgão de Tubos – XX série com Cristina García Banegas

Quando: 26 de maio de 2019 – domingo

Hora: 10h45min

Local: Comunidade Martin Luther – Rua Cel. Camisão, 30 – Bairro Higienópolis – Porto Alegre – RS

Entrada Franca

Informações sobre o concerto: 51 3343 6834

