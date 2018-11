Beaujolais Nouveau Day no Dionisa VinhoBar. Data é comemorada em cerca de 190 países

Todos os anos a terceira semana do mês de novembro é aguardada pelos amantes do Beaujolais Nouveau espalhados pelo mundo. Reza a lenda nascida na França no século passado que a partir da meia noite da terceira quinta-feira do mês de novembro se pode comemorar a chegada de uma nova safra, abrindo uma garrafa do vinho da região. A tradição, que teve início em Lyon, na França, no século passado, hoje acontece em cerca de 190 países, envolvendo uma megaoperação de logística.

Em Porto Alegre o Dionisia VinhoBar marca a data apresentando a semana Beaujolais Nouveau a partir de quinta, dia 15 e seguindo até sábado, dia 24. E na sexta, dia 16, saca a rolha do Beaujolais Nouveau 2018 de Joseph Drouhin com exclusividade, vinho que será apresentado mundialmente na mesma data: muito saboroso, frutado e macio, feito para ser bebido jovem e ligeiramente resfriado, na companhia de aperitivos, saladas e pratos leves. A casa terá uma máquina com quatro torneiras de diferentes rótulos de vinhos da região.

O Beaujolais Nouveau é produzido com uva Gamay plantada nos vinhedos localizados nas apelações Beaujolais e Beaujolais-Villages, na Borgonha. Variedade da família da Pinot Noir, a Gamay combina acidez elevada com pouco tanino, originando um vinho leve e perfumado. Na Borgonha, ela é plantada desde o século 14, sendo a única variedade permitida na produção. Em Beaujolais, a colheita deve ser manual, assim como acontece em Champagne.

